شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الهندية الأولى عالميا في قيادة الطائرات والان مع التفاصيل

تتصدر المرأة الهنديه المركز الأول عالميا في أعداد قائدات الطائرات، حيث تبلغ نسبة النساء في قمرات القيادة الجوية 5% من مجمل الطيارين حول العالم.

كما يوجد اليوم في الهند عدد قائدات يفوق ضعفي ما يملكه الغرب من نساء في قمرات القيادة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا؛ حيث تبلغ نسبة قائدات الطائرات من النساء في الهند نحو 12% من العاملات لدى مختلف شركات الطيران الداخلية، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني الهندي، لتتفوق بذلك على العديد من دول العالم، حيث تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 5.1 % .

وكانت الكابتن بريم ماثور، المولودة في 17 يناير 1910 أول امرأة في الهند تقود طائرة تجارية. وكانت شركات الطيران في ذلك الوقت شديدة التردد في السماح للنساء بقيادة الطائرات، وبعد رفض تعيينها من جانب 8 شركات للطيران، تخلت ماثور عن حلمها.





لكن في عام 1947، تلقت اتصالاً هاتفياً تسبب في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لبنات جنسها وحتى اليوم. وكانت المكالمة من شركة «ديكان إيرلاينز» في مدينة حيدر آباد. وقد عرضت عليها وظيفة هناك، وبحلول يوم ميلادها الـ38، تمكنت من الانطلاق في أولى رحلاتها الجوية طياراً مساعداً، وكانت أول امرأة هندية تقوم بذلك.





وكانت سارلا ثاكرال أول امرأة هندية تقود الطائرات ذات المحركات الشراعية في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في عام 1930، وطارت منفردة بطائرة من طراز «غيبسي موث». لكنها تركت الطيران في أعقاب حادثة مأساوية أودت بحياة زوجها، وكان يعمل هو الآخر في مهنة الطيران.





أما بالنسبة إلى رابيا فوتالي (83 عاماً)، وموهيني شروف (82 عاماً)، وهما اللتان أسستا رابطة الطيارات الهنديات، فلقد تعلمتا وتدربتا على الطيران في ستينيات القرن الماضي، وكان من التحديات الكبيرة هي إقناع الرافضين بأنهن يستطعن الطيران مثل الرجال وربما أفضل. ومن واقع السخرية الشديدة لاهتمامهن بهذا المجال الذي يهيمن عليه الذكور، وحيرتهن بين متطلبات المنزل وحضور الدروس والتدريبات، يعتبرن من أوائل النساء اللائي تمكن من قيادة الطائرات بعد أن تخرجن من نادي مومباي للطيران، وهو أقدم وأعرق أندية الطيران في الهند بأسرها.