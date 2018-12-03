شكرا لقرائتكم خبر عن باكستاني يدخل جينيس بعد تحطيم 247 حبة جوز برأسه والان مع التفاصيل

نجح الشاب الباكستاني محمد راشد نسيم في إحراز رقم قياسي عندما كسر ٢٤٧ حبة جوز برأسه في غضون دقيقة واحدة، في مدرسة ثانوية بمدينة كراتشي، جنوبي باكستان، وهو ينحني بجبهته ثم ينهال على حبات الجوز بسرعة.



ولكن هذا التحدي الذي أصر الشاب الباكستاني على إنجازه استنزف دماؤه الذي كان واضحا على جبينه بعد انتهائه من التحدي، ولم يتوقف إلا بعد أن ضمن رقما جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.





ولم تكن هذه المرة الأولى لنسيم، فقد شارك من قبل في مثل هذا التحدي وأحرز عدة أرقام قياسية في الهند بكسر حبات الجوز وإزالة أغطية الزجاجات.

ويقول نسيم: "لم أتلقى أي دعم من السلطات المحلية، ولكنني عازم على تحطيم ٥٠ رقما قياسيا في حياتي، كي أصبح مثالا للفخر لدى أبناء وطني".

وعلى الرغم من أن هذا النوع من التحديات يلقى جدلا واسعا ومعارضة لدى نشطاء على مواقع التواصل بسبب السلوك الخاطئ الذي يروج له، إلا أن البعض يعد ذلك نوعا من مظاهر القوة والتحدي.