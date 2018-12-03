شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: انخفاض عدد مشتركي الهاتف الجوال إلى 42 مليونًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشرات الأداء لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة عن الربع الثالث لعام 2018م. وبلغ عدد مشتركي خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة (الهاتف الجوال) نحو 42.5 مليون خلال الربع الثالث 2018، بنسبة انخفاض بلغت 1.2% مقارنةً بنحو 43 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

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