بالصور.. ضبط مجهولين تخلَّصوا من «مواد خطرة» في «أرض فضاء»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط مجهولين تخلَّصوا من «مواد خطرة» في «أرض فضاء» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن فرق التفتيش البيئي المسائية بالمنطقة الشرقية، ضبطت أشخاصًا، تعمدوا التخلص من مواد سائلة خطرة في أرض فضاء.
وقالت هيئة الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن فرق التفتيش البيئي المسائية بالمنطقة الشرقية أعدت كمينًا، لمخالفين تعمدوا التخلص من مواد سائلة خطرة في أرض فضاء.
وأشارت الهيئة إلى أنه بمتابعة الموقع على مدى يومين تم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية، تمهيدًا لإحالة القضية للنيابة العامة.
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