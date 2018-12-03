إفراج إسرائيلي مشروط عن محافظ القدس بعد اعتقال دام أسبوعا

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشروط عن محافظ مدينة القدس عدنان غيث، بعد اعتقال دام أسبوعا.

وقال محاميه رامي عثمان لـ"العين الإخبارية": "قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الإفراج عن المحافظ عدنان غيث بقيود تشمل الإقامة الجبرية في منزله لمدة يومين، والإبعاد عن الضفة الغربية لمدة 14 يوما، ودفع كفالة مالية".

وأضاف عثمان: "بعد القرار تم الإفراج عن المحافظ، وهو في طريقه إلى منزله في بلدة سلوان بالقدس".

وأكد المحامي أن "قرار الاعتقال كان سياسيا بحتا، وهو رسالة بأن الاحتلال الإسرائيلي موجود في مدينة القدس".

وأشار عثمان إلى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 9 فلسطينيين آخرين بذات الشروط.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 33 فلسطينيا من نشطاء حركة "فتح" في القدس، لاتهامهم بالعمل لصالح الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

والخميس الماضي، أطلق الاحتلال سراح 23 فلسطينيا بشروط، قبل أن يُفرَج عن المتبقين، اليوم.