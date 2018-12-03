تغادر المنظمة خلال 30 يومًا.. لماذا انسحبت قطر من «أوبك»؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي 30 يوما فقط، هي المدة المتبقية التي لا تزال تجمع الدول المنتجة للنفط، ودولة قطر، والتي أعلنت انسحابها من "إوبك" في غضون شهر، تحديدا مطلع يناير المقبل.

الانسحاب القطري من المنظمة الأولى نفطيا في العالم، وضع صناع قرار البترول أمام مأزق، كون أن الدوحة، ضمن قائمة أكبر مصدري النفط الخام في العالم.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت دولة قطر، اليوم الاثنين، انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2019.

رغبة قطرية

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم إبلاغ أوبك بالقرار، موضحاً أنه يعكس رغبة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي.

أضاف أنها تسعى لتركيز جهودها أيضاً "على تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنوياً".

وتابع الكعبي: "عكفت قطر خلال السنوات الماضية على وضع ملامح استراتيجية مستقبلية ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارجها".

الغاز المسال السبب؟

وأكد أن "تحقيق أهدافنا الطموحة يتطلب الكثير من التركيز والالتزام في تطوير وتعزيز مكانة قطر العالمية الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال".

وأشار إلى أن "قطر ستظل تعتز بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مُصدر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصاداً قوياً ومنيعاً".

تميم بن حمد

وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، فإن إنتاج قطر خلال أكتوبر الماضي ارتفع بواقع 14 ألف برميل يومياً، في حين بلغ إنتاج قطر خلال الشهر ذاته إلى 609 آلاف برميل يومياً.

وانضمت قطر إلى "أوبك" بعد عام من تأسيسها في 1960، وهي منظمة عالمية تشكلت لتنظيم الأسعار والمعروض من النفط في السوق العالمية، وتضم 12 دولة.

ويشكل الغار الطبيعي المسال، إلى جانب النفط الخام، المصدر الأساسي للثروة في قطر، الإمارة الخليجية التي تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم.

الأزمة الخليجية

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة مع قطر في يونيو 2017 متهمين إياها بمساندة غريمتهم إيران ودعم الإرهاب، في حين تنفي قطر تلك الاتهامات وتقول إن المقاطعة تمثل تعديا على سيادتها.

الملك سلمان بن عبد العزيز

في السياق، ذكرت تقارير أن التحالف الداخلي الأكثر قوة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والذي يضم مجموعة المنتجين الخليجيين "يتفكك سريعاً".

يتفكك الخليجيين في أوبك

ونقلت رويترز عن مصادر في "أوبك" لم تسمها أن تفاقم الأزمة بين السعودية وقطر التي اندلعت مع الأزمة الخليجية، سيدفع وزراء النفط لدول الخليج الأعضاء في المنظمة إلى إلغاء اجتماعهم التقليدي (..) قبل أن تعقد المنظمة اجتماعها الدوري نصف السنوي.

وقال مصدر آخر: "اعتدنا التواصل عبر غرف الدردشة الخاصة مع الوزراء والمندوبين من الخليج، لكنها الآن باتت في عداد الأموات".

ولم تكن هناك اتصالات رسمية حول السياسة النفطية بين دول الخليج العربية في التجمع المعروف بمجلس التعاون الخليجي، حسب ما ذكرت "رويترز".

مجلس التعاون الخليجي

وقالت الوكالة أيضاً: "إذا أصبح مجلس التعاون الخليجي في عداد الأموات من الناحية السياسية، سيكون لذلك تعقيدات بالتأكيد لسياسات "أوبك

ويتضمن مجلس التعاون الخليجي دولاً أعضاء في "أوبك"، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر، إضافة إلى دولتين من غير الأعضاء هما سلطنة عمان والبحرين.

ماذا تعرف عن "أوبك"؟

تجدر الإشارة إلى أن " أوبك"،هي منظّمة عالمية تضم 12 دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية.

وتملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للنّفط.

وتأسّست أوبك في بغداد عام 1960، من قبل السعودية، إيران، العراق، الكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا..

ويوجد للمنظمة الآن 12 دولة عضوا، حسب القائمة أدناه بتواريخ انتسابهم،وبدأت الأوبك بخمس بلدان مؤسّسة وهي الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا، لكن منذ ذلك الحين أضيفت 9 دول أخرى.