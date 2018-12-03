زيادة حالات الإصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة يزداد في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لأسباب منها عزوف الآباء عن تطعيم أبنائهم.

وقالت المنظمة، في تقرير، إنه جرى الإبلاغ رسميا عن نحو 173 ألف إصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2017 في زيادة تجاوزت 30% مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفة أن العدد الحقيقي للحالات قدر بنحو 6.7 مليون العام الماضي.

وتوفي ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص العام الماضي، معظمهم أطفال، من المرض الذي يمكن تلافيه بالتطعيم.

وقال مارتن فريدا، القائم بأعمال مدير قسم التطعيم واللقاحات والبيولوجي في المنظمة: "ما يثير القلق بشكل أكبر بشأن هذه الزيادة هو أننا نشهد ظهور الحصبة بشكل مطرد في دول لم تشهد العدوى منذ عدة سنوات"، وأضاف: "هذا يشير إلى أننا نشهد انتكاسة في بعض الحالات".

وتابع فريدا: "نشهد زيادة في بيانات 2018، وهذه الزيادة تبدو مطردة لذا فنحن قلقون من أن ما بدأ كزيادة مفاجئة يمكن أن يتحول إلى توجه".

ويمكن أن يكون المرض شديد العدوى مميتا أو يؤدي لفقدان السمع أو لأمراض عقلية لدى الأطفال، وكثيرا ما يكون مؤشرا على أمراض أخرى مثل الدفتيريا بين السكان الذين لا يحصلون على تطعيم، وذكرت المنظمة أن ألمانيا وروسيا الاتحادية وفنزويلا شهدت بؤرا كبيرة للحصبة العام الماضي، مما أدى إلى سحب شهادات خلوها من المرض، بسبب ظهوره على فترات متقطعة.