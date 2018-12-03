الشوكولاتة الداكنة تقوي المخ والقلب والمناعة

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أنه كلما كانت الشوكولاته داكنة ازدادت فوائدها للمخ والقلب وجهاز المناعة، وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلا عن جامعة كاليفورنيا، أن هذه الدراسة هى الأولى من نوعها التي تنظر إلى كيفية تغير هذه التأثيرات اعتمادا على نوع الشوكولاتة التي نتناولها.

ووجد فريق العلماء أن التركيز المرتفع للشوكولاتة بما يزيد على ٧٠٪ يساعد على تقوية المخ والقلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة تدفق الدم وتقليل الالتهاب، وبالتالي فإن أولئك الذين يأكلون الشوكولاتة الداكنة لديهم مستويات أقل من الإجهاد ومناعة أقوى.

وذكروا أنه لسنوات نظرت الدراسات في تأثير الشوكولاتة الداكنة على الوظائف العصبية من حيث محتواها من السكر، لكن هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها إلى تأثير كميات كبيرة من الكاكاو في أحجام صغيرة من الشوكولاتة المطروحة في الأسواق على مدى فترات قصيرة أو طويلة من الزمن.

وأجرى العلماء دراستين لاختبار تأثير تناول الشوكولاتة الداكنة على جهاز المناعة والمخ. ووجدت الدراسة الأولى أن الشوكولاتة التي يتركز بها الكاكاو بنسبة ٧٠٪ يزيد معها إنتاج المواد الكيميائية التي تكافح الالتهاب، ووجدت الثانية أنها حسّنت الذاكرة من خلال تعزيز الروابط بين خلايا الدماغ وهي العملية التي تعرف باسم "المرونة العصبية".