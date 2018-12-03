انفجار يستهدف القنصلية الأمريكية بالمكسيك قبل ساعات من تنصيب الرئيس

أعلنت السلطات في مدينة غوادالاخارا المكسيكية، أن عبوة ناسفة استهدفت، الليلة الماضية، القنصلية الأمريكية في المدينة، وذلك قبيل ساعات من تنصيب الرئيس الجديد للبلاد.

الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه تسبب بأضرار مادية طفيفة. وفق المصدر نفسه.

ووقع الانفجار قبل ساعات من تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بحضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وإيفانكا ترامب.

وقالت النيابة المحلية عبر موقع "تويتر" إن السلطات الفيدرالية تجري التحقيقات في الانفجار الذي أحدث فجوة داخل الجدار المحيط بحديقة القنصلية.

وذكر مصدر في النيابة المحلية أن تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة أظهرت شخصا يقوم بوضع العبوة الناسفة قبل أن يجري مبتعدا.

وأوضح المصدر نفسه أنه عثر على 3 من صمامات أمان قنابل يدوية في مكان الانفجار.

وفي تسجيل فيديو تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حذر شخص من هجوم على المبنى قد يشنه كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" أحد أهم أهداف العمليات الأمريكية لمكافحة المخدرات.

وشهد هذا الكارتل الذي يتمركز في ولاية خاليسكو بغرب المكسيك، صعودا سريعا في السنوات الأخيرة ليصبح واحدا من أقوى عصابات تهريب المخدرات في البلاد.