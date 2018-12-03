قطر تقرر الانسحاب من "أوبك"

وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019.

Evgeny Biyatov

وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أوبك بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم"، حسبما نقلت "رويترز".

وبرر الكعبي القرار بقوله إنه "يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا".