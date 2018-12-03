قطر تقرر الانسحاب من "أوبك"

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وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح اليوم الاثنين، أن قطر ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019.
Evgeny Biyatov
وبرر الكعبي القرار بقوله إنه "يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا".
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