شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تكشف حالة الخوف الذي تعيشه أسواق إيران والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن الخوف وعدم الثقة تسيطران على أسواق إيران التي تعيش حالة من الغموض والشكوك المتبادلة بين التجار والمشترين .. مشيرة إلى أن ذلك يقوض مزاعم قادة النظام الإيراني الذين يحاولون التقليل من شأن الضغوط الأمريكية؛ ويصرون على تبني سياسات تهدد شؤون المنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، "تلك الحالة من انعدام الثقة تتجسد في الأسواق الكبرى بالعاصمة، ومنها "بازار إيران الكبير"، حيث يباع السجاد المنسوج يدويا والمعادن النفيسة، فطالما كان التجار يتباهون بإنجاز أعمالهم منذ مئات السنين بناء على الثقة، عندما كانت الوعود بالدفع تكفي لتأمين طرود البضائع من الموردين وتوصيلها للمشترين، ولكن كلمة المشتري لم تعد كافية، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية".

ونقل مراسل الصحيفة في طهران عن تاجر يبيع الحلي والقطع النقدية يدعى حسين قوله، "لن أقبل شيكا حتى من أخي" .

وأوضح أنه لن يقبل سوى ما يعادلها بشيكات مصرفية، المعروفة باسم "الشيكات المشفرة" في إيران، التي يمكن صرفها على الفور بدون إخطار للسلطات الضريبية.

وأضاف: "أنا لا أثق بأي شخص ولا أعرف ما قد يحدث في السوق في هذه اللحظة تحديدا، ناهيك عن الأيام أو الأسابيع المقبلة".

واعتبرت الصحيفة أن هذه الآراء تقوض ادعاءات قادة إيران، الذين سعوا لتقليل أهمية الضغط الأمريكي.

وبينما يقول الرئيس حسن روحاني، إن البلاد سيظل لديها ما يكفي من الدخل لتفادي نقص السلع الأساسية، تعزز العقوبات الإحساس بعدم الأمان الذي يتجاوز الاحتياجات الأساسية بالنسبة العديد من الإيرانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجار "بازار إيران" لعبوا دورا حاسما في ثورة عام 1979، ولا يزال الإيرانيون يهتمون بآرائهم حول أين تتجه البلاد، وحاليا يشتكي أغلبهم من ارتفاع أسعار الجملة وانخفاض القوة