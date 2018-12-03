شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات ترفع حالة الطوارئ وجاهزية عناصرها في صنعاء والان مع التفاصيل

تعيش ميليشيا الحوثي الإنقلابية، حالة من الرعب مع ذكرى انتفاضة ديسمبر الأولى، التي قادها الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وحزبه ضد الحوثيين، وأدت إلى مقتله مع عدد من قيادات الانتفاضة.

وأعلنت الميليشيات حالة الطوارئ، ورفعت جاهزية عناصرها في العاصمة ونشرت من يسمون «الأمن الوقائي» التابعين لها، عقب انتشار صور للرئيس السابق صالح في شوارع صنعاء.

وعمدت الميليشيات إلى تشديد الإجراءات الأمنية على مداخل العاصمة، خصوصاً تلك التي تمرّ عبرها قبائل الطوق، التي يخشى الحوثيون أن تنتفض ضدهم، مع تنامي حالة الرفض الشعبي، وقيام عدد من القبائل بالتنسيق مع الشرعية والتحالف، كما حدث أخيراً في مأرب من قبل قبائل خولان الطيال، التي اجتمعت ونسقت بشكل كبير مع التحالف للتعاون في عملية تحرير العاصمة.

وتزامن، أمس، الذكرى الأولى لأكبر إنتفاضة شهدتها العاصمة صنعاء ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، قادها حزب المؤتمر الشعبي العام، بقيادة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح .