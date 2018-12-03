شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة ليلى علوي ويسرا في "مراكش السينمائي".. صور والان مع التفاصيل

حضرت الفنانتان المصريتان يسرا وليلى علوي عرض الفيلم المصري "ليل خارجي" ضمن فاعليات مهرجان مراكش للسينما في دورته الـ17.

ونشرت ليلى عبر حسابها على أنستقرام مجموعة صور أطلت فيها مرتدية فستانا أسود، بينما مزجت صديقتها يسرا بين الأسود والأبيض.

ونشرت علوي، السبت، صورة ترتدي فيها فستانا لامعا طويلا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي ماضي، خلال مرورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، السبت، بقصر المؤتمرات في مدينة مراكش بالمغرب، بمشاركة عدد من نجوم العالم.