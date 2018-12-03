شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تحقق أكبر استثمار إعلاني في جوجل عبر تاريخها والان مع التفاصيل

أوضحت وكالة ميركل العالمية للإعلانات أن شركة التسوق عبر الإنترنت العملاقة Amazon عمدت إلى زيادة عدد إعلانات بحث Google التي تشتريها، لزيادة عدد الزيارات إلى موقعها على الويب خلال العطلات الرسمية هذا العام.

وقال موقع بيزنس إنسايدر، المتخصص في الاقتصاد في تقرير له، على الرغم من أن ارتفاع الإنفاق على الإعلانات ليس مفاجئاً خلال الربع الرابع من العام الإعلاني الثقيل، إلا أن توقيت الإنفاق على إعلانات Amazon أمر مثير للاهتمام.

وقامت وكالة ميركل بتتبع الإنفاق على موقع أمازون الإعلاني خلال الجمعة السوداء وسايبر ويك إند، ووجدت أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة رفعت إعلانات البحث على Google "بشكل ملحوظ".

وقالت الوكالة إنه في حين أنه من المعتاد رؤية الأمازون تغمر Google بقوة مع الإعلانات على شبكة البحث خلال الجمعة السوداء وسيبر الإثنين، إلا أن أعلى إنفاق إعلاني لا يستمر عادة حتى ديسمبر/كانون الأول.

وتابعت أنه في كل من السنتين الأخيرتين ازدادت نسبة ظهور الإعلان النصي في Amazon بشكل مطرد طوال موسم العطلات، مع زيادات متواضعة فقط في العطلات الرسمية.

وتتنبأ الشركة أنه في حال استمرار شركة Amazon في الاستثمار بالوتيرة نفسها في الأسابيع المقبلة فإن هذا العام سوف يمثل أكبر استثمار لـAmazon في إعلانات Google النصية حتى الآن.

وتشتري Amazon المزيد من الإعلانات المستندة إلى النصوص من Google لزيادة عدد الزيارات، ولكنها لا تستثمر في إعلانات Google Shopping، وفقاً لوكالة ميركل.

وإعلانات Shopping هي عبارة عن شكل إعلان بارز في أعلى نتائج البحث يتضمن صوراً للمنتجات وروابط تسمح للمستهلكين بمقارنة المتجر.

وكتبت "ميركل إكسيك" أن حصة "أمازون" من إعلانات التسوق "ازدادت بشكل متواضع منذ منتصف نوفمبر، لكن تجار التجزئة شهدوا نمواً ملحوظاً في الحصة خلال الإطار الزمني نفسه"، وأضافت "يبدو أن هذا يشير إلى أن المزاد قد تغير خلال الأسبوعين الماضيين لزيادة نسبة ظهور الإعلان للمعلنين".

وخلال أسبوع قبل عيد الشكر، ارتفعت مبيعات متاجر التجزئة المرتبطة بالنقرات على إعلانات Google Shopping بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتقارير ميركل، وارتفعت مبيعات الجمعة السوداء بنسبة 41% بينما ارتفعت مبيعات سايبر الإثنين بنسبة 42% في الفترة الزمنية نفسها.

وبوجه عام، تستثمر العلامات التجارية بشكل متزايد في إعلانات Shopping، وأفادت شركة Merkle بشكل منفصل مؤخراً بأن الإنفاق على الإعلانات زاد بنسبة 40% على أساس سنوي خلال هذا الربع.