شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تطالب إيطاليا بخفض الإنفاق 5.1 مليار دولار والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية الأحد أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، طلب من رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي خفض عجز الميزانية المستهدفة للعام المقبل إلى 1.95% من النسبة الأصلية البالغة 2.4 %.

وقالت الصحيفة إن يونكر الذي اجتمع مع كونتي قبل قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس سعى للحصول على تخفيضات في الإنفاق قيمتها 4.5 مليار يورو (5.1 مليار دولار) لتجنب عقوبات محتملة، وذكرت الصحيفة أنه يتعين على إيطاليا أيضا أن تركز على خفض الإنفاق الإضافي المتعلق بإصلاح نظام التقاعد.

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على التقرير المنشور بالصحيفة، بينما أكدت أن الرئيس يونكر ورئيس الوزراء كونتي عقدا اجتماعاً جيداً آخر في بوينس آيرس، وقال متحدث باسم اللجنة إن العمل سيستمر في محاولة إيجاد حل.

وذكرت وكالة أنسا للأنباء الأحد أن المشرعين لا يزالون يدرسون تعديلات مختلفة لقانون الميزانية المقترح، مع مناقشة كاملة في مجلس النواب يوم الأربعاء.

وخلال قمة الأرجنتين، أشار كونتي إلى التفاؤل بأن حكومته ستتوصل إلى اتفاق مع اللجنة في نزاع حول فورة الإنفاق الشعبوية التي صممت للوفاء بوعود الانتخابات، وقال كونتي إن الجانبين يدرسان عدة خيارات للتوصل إلى اتفاق محتمل.

وقال كونتي للصحفيين يوم السبت: "نحن نعمل على فرضيات مع الاتحاد الأوروبي ونحن على ثقة أنه في الأيام القادمة سنكون قادرين على مناقشة حل تقني".

وأشار كل من ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو نائبا رئيس الوزراء في الآونة الأخيرة إلى استعدادهم لخفض عجز الميزانية المستهدفة البالغ 2.4 % للعام المقبل، مع الإصرار على تنفيذ برامجهم.