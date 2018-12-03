شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يقصف عدة مواقع شرقي سوريا بالصواريخ والان مع التفاصيل

قصف التحالف الدولي ضد داعش، الأحد، عدة مواقع شرقي سوريا بالصواريخ، وتحديدا في جبل الغراب جنوب سخنة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية، عن مصدر عسكري سوري، أن قوات التحالف الدولي ضد داعش، التي تقودها الولايات المتحدة، أطلقت عدة صواريخ على بعض مواقع في جبل الغراب جنوب السخنة، دون خسائر في الأرواح.

من جانبه أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه استهدف في البادية السورية الأحد إرهابيا بارزا في تنظيم "داعش" ضالعا في عملية إعدام الأمريكي العامل بالمنظمات الإنسانية بيتر كاسيج.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون راين، إن قوات التحالف نفذت ضربات دقيقة ضد عنصر بارز من تنظيم داعش، ضالع في قتل كاسيج، الذي خطف في سوريا في 2013 وبث التنظيم الإرهابي شريط فيديو يصور إعدامه في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014.

وفي مايو/أيار الماضي، شنت طائرات حربية تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات استهدفت موقعين للجيش السوري في صحراء شرق سوريا.

ووقع الهجوم قرب منشأة "تي2" للطاقة التي تقع قرب الحدود مع العراق، وعلى بعد نحو 100 كيلومتر غربي نهر الفرات، حيث يدعم التحالف مقاتلين على الأرض في مواجهة تنظيم داعش.