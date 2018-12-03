شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المشاهير المالكين لسيارات نادرة والان مع التفاصيل

اقتناء أنواع مختلفة من موديلات السيارات يعتبر أمرا بديهيا فيما يخص نمط عيش المشاهير والأثرياء حول العالم، فمن المعروف تسابق أبناء هذه الطبقة من المجتمع على إبهار بعضهم البعض بما يمتلكونه من مقتنيات.

وجمع موقع "موتور وان" في قائمة له المشاهير المالكين لأبرز مجموعة سيارات نادرة، قد يكون اقتناؤهم لهذه المجموعة حصريا لدرجة عدم توفر أي نسخ أخرى من هذه الموديلات في أي مكان آخر في العالم.

وبدأ الموقع الأمريكي قائمته بالمذيع البريطاني الشهير "ريتشارد هاموند" المعروف بكونه المقدم السابق لبرنامج السيارات "توب جير".

وقال "موتور وان" إن "هاموند" يمتلك مجموعة مميزة من الموديلات النادرة من السيارات والدراجات النارية، منها موديلات تابعة لماركات بورش ولاندر روفر، وموديل فورد موستانج GT390 يعود لعام 1968، وموديل أوبل kadett يعود لعام 1963، وموديل بينتلي يعود لعام 1950.

ومن بعده، جاء بقائمة الموقع الأمريكي، المغني البريطاني الشهير "هاورد دونلاد"، الذي يمتلك مجموعة من الموديلات النادرة منها بورش موديل 911 تعود لعام 1953، وأول نسخة من موديل HDRC AUSTIN A35.

وذكر "موتور وان" أن العازف البريطاني "إريك كلابتون" يمتلك مجموعة من الموديلات النادرة منها فيراري دينو، وفيراري إينزو، وفيراري F40 وفورد 49 كوبيه.

وضمن القائمة أيضا جاء "رالف لورين" مؤسس شركة الأزياء الأمريكية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، والذي يمتلك مجموعة مميزة من الموديلات النادرة منها بورش 930، وألفا روميو 8C 930، وبوجاتي 57، وجاجوار D-type، ومرسيدس 300SL.

وجاء في نهاية القائمة المذيع الأمريكي الشهير "جاي لينو" الذي يمتلك نحو 150 سيارة و90 دراجة نارية ضمن مقتنياته من المركبات، من بينهم موديلات مثل مكلارين F1 و P1، و كريزلر TANK CAR.