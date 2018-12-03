شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مصري يبتكر جهاز إنذار يحذر من ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة والان مع التفاصيل

تعتمد أغلب السيارات حتى الحديثة منها على وسائل تنبيه تقليدية حال ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، وهي مؤشر الحرارة أو لمبة الحرارة، ولكن فريق بحثي من معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية نجح في التوصل إلى إنتاج جهاز يمكن برمجته على أي سيارة بخطوات بسيطة، ليعطي قائد السيارة إنذارا صوتيا وضوئيا عند ارتفاع درجة حرارة المحرك.





وقال الدكتور هشام فاروق رئيس الفريق البحثي، إن ما يميز هذا الجهاز عن الأنظمة التقليدية أنه يقيس درجة حرارة سبيكة المحرك نفسها، ولا يعتمد على حرارة سائل التبريد الذي يمكن أن يحدث له تسرب في بعض الأحوال، وهذا يعطي الجهاز دقة عالية في التشخيص.

وأضاف أن هذا الجهاز يعتمد على حساس مستقل عن حساسات السيارة، ويعطي في حال تجاوز درجة حرارة المحرك لحد الأمان إنذارا مسموعا ومرئيا في صورة وميض ضوئي متقطع، وهو ملائم لكل أنواع المحركات سواء التي تعمل بالبنزين أو الديزل.