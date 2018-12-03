شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستعد لافتتاح أول جسر مشاة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والان مع التفاصيل

تفتتح الصين أول جسر مشاة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في البلاد، رسمياً أمام الجمهور بحلول نهاية العام الحالي بمدينة شنجهاي.

وحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، فإن الجسر المصنوع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بني في حديقة تاوبو الذكية بشنجهاي، وهي منطقة تجارية تضم أكبر شركات التكنولوجيا والابتكار، وسيكون هذا أول جسر ثلاثي الأبعاد في البلاد.





وعلى خلاف الجسور التقليدية، فإن الجسر الجديد لا يستخدم الخرسانة المسلحة، بل مصنوع من مادةالراتنج، والبلاستيك الهندسي المعروف باسم أكريليت أكريلونيتريل ستايرين "ASA".

والراتنج عبارة عن مركب طبيعي يستخرج من النباتات ولا سيما الأشجار الصنوبرية، يتمتع بدرجة عالية من اللزوجة ويتحول إلى شكل صلب عند معالجته.





تشن شياو مينج، كبير مهندسي مجموعة شنجهاي للهندسة الإنشائية، قال إنه يجر الانتهاء من أعمال بناء الجسر الذي يبلغ طوله 15.25 متر، وعرضه 2.8 متر، في غضون 35 يوما، مشيرا إلى أن فريق البناء استخدم مواد ومهارات مبتكرة للتأكد من أن قوة الجسر ومتانته يتوافقان مع المعايير الوطنية للبناء.





وأضاف أنه وفقا لنتائج الاختبار، فإن كل متر مربع من الجسر يمكن أن يحمل أحمالا تصل إلى 250 كيلوجراما، وهو ما يعادل ما لا يقل عن 4 أشخاص لكل متر مربع.

ومن المتوقع أن يبقى الجسر في حالته الأولى حتى 3 عقود على الأقل، وفي حالة تلف أي جزء، يمكن طباعة جزء جديد بشكل منفرد.





وبحسب الصحيفة، تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع في مجال التعليم والطب وصناعة السيارات، تتوسع في الهندسة المعمارية والبناء، وتتيح هذه التقنية إمكانية تنفيذ هياكل إنشائية معقدة، بتكليف عمالة أقل وبسرعة أكبر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها إنشاء جسر ثلاثي الأبعاد في الصين، ففي يوليو/تموز 2017، صنعت جامعة تونج جي في شنجهاي أول جسرين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، إلا أن هذا الزوج من الجسور كان يبنى فقط كشكل مظهري، وليس للاستخدام الفعلي.