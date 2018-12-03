شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستضيف "المؤتمر الآسيوي الأول لطب الأسنان" الخميس والان مع التفاصيل

تنظم جامعة الشارقة، الخميس، أعمال المؤتمر الدولي الأول للاتحاد الآسيوي ودول المحيط الهادي لطب الأسنان التحفظي ConsAsia في نسخته الأولى، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة.

يأتي المؤتمر، الذي يُعقد في قاعة الرازي في مجمع الكليات الطبية في الجامعة، ليعرض أحدث العلاجات في طب الأسنان والابتكارات التي يتم ممارستها في عصرنا.

ويُقام المؤتمر تحت شعار "طب الأسنان التحفظي المعاصر: ابتكارات لممارسة الغد"، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان التحفظي وجمعية الإمارات الطبية.

ويهدف إلى تناول كل المستجدات في مختلف تخصصات طب الأسنان التحفظي والتي تشمل التركيبات السنية وعلاج الجذور وعلاج اللثة وطب الأسنان الرقمي، من خلال متحدثين رئيسيين ومعروفين على نطاق العالم في طب الأسنان إلى جانب أطباء وباحثين خبراء من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ليشاركوا خبراتهم في مجال طب الأسنان بهدف السعي إلى الحفاظ على الأسنان الطبيعية والعلاجات التي تحد من خسارة هذه الأسنان.

وتُعرض خلال جلسات المؤتمر العلمية، التي تستمر لمدة يومين، أكثر من 45 ورقة بحثية في مختلف التخصصات الأكاديمية، و25 محاضرة نظرية و4 ورش عمل تدريبية، وذلك بمشاركة العديد من الباحثين والمتحدثين الدوليين من أكثر من 30 دولة حول العالم، وسيشارك في المؤتمر أكثر من 400 طبيب وطالب طب أسنان.