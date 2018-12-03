شكرا لقرائتكم خبر عن شاشة جديدة بدقة 4K من NEC والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة NEC شاشتها EA271U الجديدة قياس 27 بوصة وبدقة 3840×2160 بيكسل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن شاشتها الجديدة تمتاز بإطار نحيف للغاية، ليسهل دمجها في الأنظمة متعددة الشاشات.

وتروج شركة NEC للشاشة الجديدة من خلال شاشة IPS، التي تغطي نطاق ألوان يصل إلى 81.6%، وتبلغ نسبة التباين 1300:1، مع درجة سطوع 350 قنديلة/م2، وبفضل مستشعر الإضاءة المحيطة المدمج في الشاشة EA271U الجديدة فإنه يمكن مواءمة شدة الإضاءة تلقائياً.

وتشمل باقة تجهيزات الشاشة الجديدة على منفذ DisplayPort و HDMI و USB من النوع C، وبالتالي فإنه يمكن توصيل الشاشة بأجهزة اللاب توب، وتوفير طاقة تصل إلى 60 وات بواسطة كابل واحد، ويوجد بالشاشة أيضاً منفذ USB 3.1.

وشددت الشركة على إمكانية ضبط الشاشة من حيث الارتفاع والإمالة والتدوير، مشيرةً إلى أن سعر شاشتها الجديدة يبلغ نحو 850 دولاراً أمريكياً.