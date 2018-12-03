شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتهم أطباء بتعنيف والدته التسعينية وكسر يدها.. و«صحة بيشة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتهم مواطن أطباء بمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة بالتسبب في كسر يد والدته المسنة، والبالغة من العمر 97 عاماً، بعد تعنيفها والقسوة عليها، أثناء وجودها في العناية المركزة.

وأشار المواطن عبيد الحارثي، إلى أن الكادر الطبي منعهم من زيارة والدتهم، وتركهم يرونها من خلف الساتر الزجاجي؛ للتستر على الخطأ، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأوضح المتحدث باسم صحة بيشة علي آل بخيتان، أن شكوى المواطن بخصوص تسبب أطباء في كسر يد والدته المسنة أحيلت للتحقيق وتقصي الحقائق، مبيناً أن المريضة تعاني من هشاشة عظام متقدمة.

ولفت آل بخيتان إلى أن المريضة كانت تلازم السرير منذ سبع سنوات، وتعاني من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، وبعد كسر يدها تم عمل جبيرة لها، ومازالت ترقد بجناح التنويم للملاحظة.