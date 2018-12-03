شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ننشر أسعار بيع وبشراء العملات الأجنبية لهذا اليوم والان مع التفاصيل

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم .. وهي كالتالي: أسعار الشراء: السعودي: 125 الدولار : 470 الاماراتي : 130 أسعار البيع السعودي : 135 الدولار : 550 الاماراتي : 138 وللعلم أن الأسعار غير ثابته وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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