شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في نواكشوط اليوم، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

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