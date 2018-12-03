سفير الإمارات باليمن يدشن ثلاثة مشاريع جديدة بعدن لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات

لاستهداف توفير مصدر رزق لأسر الشهداء في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، دشّن سالم الغفلي السفير الإماراتي في اليمن 3 مشاريع جديدة تواكب احتياجات السوق المحلية؛ من بينها سوق الأسماك والخضراوات لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء.

وأشار السفير الإماراتي إلى أن المشاريع الجديدة تستهدف توفير مصدر رزق دائم لأسر الشهداء في المدينة، وذلك ضمن المشاريع التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن.

وأوضح أحمد سالمين محافظ عدن أن دولة الإمارات حريصة على تحسين الحياة المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء في اليمن من خلال تلك المشاريع.

وصاحب افتتاح مشاريع الأسواق الجديدة إعادة تأهيل مركز جراحة العظام في مستشفى الجمهورية في اليمن بعدن من قبل الهلال الأحمر الإماراتي