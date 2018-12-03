الجيش اليمني يستكمل السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية غرب صعدة

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" "إن قوات اللواء السابع حرس حدود، نفذت عملية هجومية مباغتة على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في سلسلة جبل الأزهور الاستراتيجية بمديرية رازح غرب صعدة، تمكنت على اثرها من السيطرة عليها".
© AP Photo / Amr Nabil
وأكد "مقتل وإصابة العشرات في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها".
في السياق، ذكر موقع الجيش أن "الفرق الهندسية طهرت المواقع والتباب المحررة في السلسلة الجبلية، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها المليشيا قبل فرارها".
إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء بمقتل ثلاثة مدنيين جراء قصف شنته مروحيات التحالف منطقة قماعل في مديرية ياقم شمال صعدة.
وأشار إلى استهداف الجيش السعودي مناطق متفرقة في مديرية باقم بأكثر من 100 قذيفة مدفعية.
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