الجيش السوري يقتل 270 إرهابيا في هجومه على محافظة السويداء

وقال ماكاريفيتش: "خلال العملية العسكرية تم قتل ما لا يقل عن 270 مسلحا، والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والذخائر والألغام، أجنبية الصنع ، بما في ذلك 12 صاروخ تاو مضاد للدبابات (أمريكي الصنع)". يتبع…

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