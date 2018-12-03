شكرا لقرائتكم خبر عن أرجنتينية تغادر سوريا بعد عامين على اختطافها فى محافظة إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مواطنة أرجنتينية سوريا فى طريق عودتها إلى بلادها؛ عقب اختطافها قبل عامين فى محافظة إدلب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الأحد، عن مسؤول فى "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" التى تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري، قوله "إن أستاذة التاريخ الأرجنتينية نانسى روكسانا بابا البالغة من العمر 54 عاما، غادرت سوريا أمس السبت، بعد استكمال الوثائق المطلوبة والإجراءات القانونية".

يشار إلى أن الأرجنتينية استدرجت إلى إدلب فى عام 2016 عبر تركيا من قبل رجل سورى تعرفت عليه قبل ثلاث سنوات من ذلك، ووعدها بالزواج، لكنها احتجزت فور دخولها الأراضى السورية، وطلب الخاطفون من نجلتها دفع الفدية، وبعد عام من احتجازها تمكنت المرأة من الفرار وتنقلت بين منازل عدة، إلى أن سلمتها "حكومة الإنقاذ" قبل شهر إلى "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية.