شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يعلن استهداف متشددا ضالعاً بإعدام الأمريكى كاسيغ فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، أنّه استهدف فى البادية السورية، الأحد، جهادياً بارزاً فى تنظيم داعش، ضالعاً فى عملية إعدام العامل الانسانى الأمريكى بيتر كاسيغ.

وقال المتحدّث باسم التحالف الدولى الكولونيل شون راين لوكالة فرانس برس، إنّ "قوات التحالف نفّذت ضربات دقيقة ضد عنصر بارز من تنظيم داعش، ضالع فى قتل"كاسيغ الذى خطف فى سوريا فى 2013 وبث التنظيم الجهادى شريط فيديو يصوّر إعدامه فى نوفمبر 2014.