شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير تقني»: لا تكتفوا بحذف البرنامج غير المفضل.. بياناتكم أهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير التقني، ياسر الرحيلي، من خطورة ترك المعلومات والبيانات الشخصية على بعض البرامج حتى بعد حذفها.

وقال الرحيلي عبر “تويتر” إنه من المهم أن تحذف حسابك من أي برنامج لا تحتاجه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن حذف البرنامج من جهازك يُبقي جميع معلوماتك مسجلة لدى الشركة.

وأضاف: “إذا لم تستطع حذف الحساب فعلى الأقل احذف معلوماتك المهمة مثل بطاقة الائتمان والإيميل”.