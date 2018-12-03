شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير تقني»: لا تكتفوا بحذف البرنامج غير المفضل.. بياناتكم أهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني، ياسر الرحيلي، من خطورة ترك المعلومات والبيانات الشخصية على بعض البرامج حتى بعد حذفها.
وقال الرحيلي عبر “تويتر” إنه من المهم أن تحذف حسابك من أي برنامج لا تحتاجه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن حذف البرنامج من جهازك يُبقي جميع معلوماتك مسجلة لدى الشركة.
وأضاف: “إذا لم تستطع حذف الحساب فعلى الأقل احذف معلوماتك المهمة مثل بطاقة الائتمان والإيميل”.
شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير تقني»: لا تكتفوا بحذف البرنامج غير المفضل.. بياناتكم أهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .