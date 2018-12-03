الان تتابع مشرعون أمريكيون يطالبون بقانون لحماية البيانات بعد اختراق الماريوت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

دعا مشرعون في الكونجرس الأمريكي لتمرير قانون سرية البيانات لحماية معلومات المستهلك الحساسة.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان مجموعة الفنادق الشهيرة ماريوت عن أن المتسللين اخترقوا قاعدة بيانات حجز الضيوف لقسمها فى ستاروود، وقد أثر هذا الاختراق على ما يصل إلى 500 مليون ضيف قاموا بالحجز فى فنادق تابعة لها حتى 10 سبتمبر من هذا العام.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، دعا المشروعو إلى تشريع فيدرالى لحماية بيانات المستهلكين وتحميل الشركات المسؤولية عن كيفية التعامل مع البيانات الشخصية لعملائها.

وقال السناتور مارك وارنر، الذى يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ والمؤسس المشارك لتجمع الأمن السيبرانى، إن مثل هذه الانتهاكات الضخمة أصبحت شائعة للغاية، وحذر الجمهور ومسئوليهم المنتخبين من قبول هذا الاتجاه باعتباره أمر عادى.

وحث الديمقراطى من ولاية فرجينيا الكونجرس على اتخاذ إجراءات، وقال فى بيان :”يجب علينا تمرير قوانين تتطلب تقليل البيانات إلى الحد الأدنى، وضمان عدم احتفاظ الشركات ببيانات حساسة لم تعد بحاجة إليها”.