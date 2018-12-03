خبراء: «الحمدين» بلا إرادة ويحركه الرعاة الأجانب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خبراء في الشؤون السياسية والأمنية، أن نظام «الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر، يعمل على تنفيذ أجندات خارجية لتدمير دول المنطقة، مشيرين إلى انعدام الإرادة السياسية لدى أمير قطر تميم بن حمد.

وقال اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات القطري، إن المدركات الواضحة لكل من يتابع ما يحدث داخل الدولاب الأميري لقطر،أن الإرادة السياسية في الدوحة منعدمة، ولا يمتلكها أمير قطر الحالي تميم بن حمد، أو السابق حمد بن خليفة.

وقال اللواء منصور، ل«اليوم السابع»، أن تميم بن حمد، أصبح دمية يتم تحريكه من الرعاة الذين يقدمون ضمانات بقاء نظامه على ما هو عليه، متابعاً: على ذلك فإن المشكلة الكبرى التي تصدر من حاكم قطر هي المطالب ال 13 التي تطالب بها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، فهي جرائم خطيرة تدعم المخطط الغربي ضد المنطقة والعالم الإسلامي.

وأشار، إلى أن العلاقة القطرية -«الإسرائيلية» هي شيء ضمنى يكفل للمخطط الصهيوني وللضمانات الأمريكية تجاه دولة الاحتلال في فلسطين، البقاء من خلال علاقات طيبة مع محيطها العربي، وأضاف أن العلاقة «الإسرائيلية» القطرية لم تبدأ اليوم أو أمس بل يعود تاريخها إلى الانقلاب الذي قاده الأمير السابق حمد بن خليفة، بمعاونة حمد بن جاسم، ضد المرحوم الشيخ خليفة بن حمد فى عام 1995، وبدأت العلاقات بين أمير قطر في ذلك الحين والحكومة «الإسرائيلية» تطرق أبواباً وممرات عديدة.

ولفت،إلى أن هذه العلاقات وهذا التطبيع بين قطر و«إسرائيل» تتنوع ما بين علاقات اجتماعية وثقافية ومالية وتجارية، إضافة إلى الدعم الفني لإدارة العمل السياسي، وتنظيم علاقات قطر جزء رئيسي مسؤول عن التمويل والإيواء والدعاية الإعلامية لمخطط الإهاب في المنطقة.

من جانبه، وصف المحلل السياسي اليمني، عبد الملك اليوسفي، قطر ب«القفار القذر» الذي ترتديه الدول المتآمرة لتمرير مشروعها التخريبي.

وقال اليوسفي،إن السعودية مركز ثقل في منطقة الشرق الأوسط، ولها دور كبير في التصدي لمخطط تقسيم اليمن بقيادة التحالف العربي، مستبعداً قبول ميليشيات الحوثي الحل السلمي للأزمة اليمنية. وأضاف في تصريحات لصحيفة «اليوم» السعودية، أن المشروع «الصهيوني - الإيراني»، يستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة، مؤكداً وجود تنسيق بين طهران وتل أبيب في تدبير المؤامرات لتدمير الوطن العربي. وأكد استمرار الميليشيات بالمراوغات بإيعاز من إيران لإطالة أمد الحرب. وقال إن محاولة المساواة بين ميليشيات انقلابية، وجيش وطني وتحالف يدعم الشرعية، يشير إلى أن هناك مَنْ يسعى لتعميق الأزمة ويعرقل التوصل إلى حلول مفصلية.

بدوره، قال الإعلامي المصري توفيق عكاشة، إن تنظيم «داعش» الإرهابي شوه صورة الدين الإسلامي أمام جميع الشعوب وديانات العالم، من خلال مذابحه الدموية وسطوه على الكثير من الشعوب العربية.

وأوضح عكاشة خلال برنامجه بفضائية «الحياة»، أن قطر تعمل على تنفيذ أوامر الأعداء والخونة لتدمير الدول العربية أجمع، إضافة إلى الإساءة لصورة الإسلام. وأشار، إلى أن العدو يسعى لتفيك الدول العربية، وتحويلها إلى أنساب مختلفة كمحاولة للتفريق، مستغلين قطر في ذلك التدمير،رغم عدم تملك قطر أي حلم أو مؤهلات.