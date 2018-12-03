لوحات الأطفال في مركز حمدان بألوان التراث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ورشة عمل فنية للأطفال أمس الأول في القرية التراثية بالقرية العالمية بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني، وبالتعاون مع «استوديو ميداف».

وتضمنت الورشة التي تعقبها ورش أخرى للأطفال في الفترة المقبلة، تلوين لوحات على الكانفس (القماش) وصناعة أحد العناصر المحلية المستخدمة في الزي الوطني.

وقالت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في المركز: «تكتسي الفعاليات التي ننظمها بمناسبة اليوم الوطني كل عام بألوان الفرح وتنبض بروح الاتحاد لترفرف في محافل عديدة بالدولة. وتعد هذه الورشة واحدة من الفعاليات التي بدأنا بتنظيمها في هذه المناسبة الغالية». وأضافت: «نظمنا عدداً من ورش العمل الفنية للأطفال العام الماضي بالتعاون مع أستوديو ميداف وعرضنا نتاجها في معرض سكة الفني ولاقت إعجاباً كبيراً من زواره. وتنظيم مثل هذه الأنشطة ينمي الإبداع لدى المواهب الصغيرة خصوصاً أن الورش الفنية مرتبطة بالمواضيع التراثية».

وأشارت عليا لوتاه، رئيسة «ميداف»، إلى أن الفن لغة تساعد الأطفال على التعبير وأن الورش العملية تستثمر أوقاتهم وطاقاتهم بصورة إيجابية.

وتابعت: «الاستوديو مركز تعليمي وتثقيفي للكبار والصغار، ونحن سعداء بالتعاون مع المركز للعام الثاني وترجمة الأنشطة في شكل ورش عمل تراثية للأطفال».