حضرموت تشارك القوات الإماراتية احتفالاتها باليوم الوطني

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شارك محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، احتفالات الدولة بالذكرى ال 47 لليوم الوطني الذي يُصادف الثاني من ديسمبر كل عام.

وبهذه المناسبة تزينت مدينة المكلا عاصمة حضرموت، بلوحات رفعت عبارات التهاني والوفاء للإمارات، كما جسدت مشاعر الوفاء والفرحة والشكر للدولة قيادة وحكومة وشعباً، على كل ما قدموه ويقدمونه لحضرموت من دعم كبير في مختلف المجالات، الأمنية والعسكرية والبنية التحتية والصحة والتعليم، وهو ما انعكس إيجابياً على معيشة السكان الذين يقولون إنهم ممتنون للإمارات، لوقوفها إلى جانب حضرموت.

وفي الحفل أشار المحافظ البحسني، إلى أهمية هذا اليوم الذي وضع اللبنات الأولى للنهضة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتقدم المحافظ البحسني، بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دورها الكبير في حضرموت واليمن بشكل عام، متمنياً أن تعود هذه المناسبة ودولة الإمارات تحقق مزيداً من النماء والرخاء والتطور.

وحضر الاحتفالية التي تخللتها رقصات فولكلورية من التراث الشعبي الحضرمي، قادة وضباط من قوات التحالف العربي العاملة في حضرموت.

وفي استطلاع لرأي المواطنين اليمنيين أجراه موقع «الواقع الجديد» حول هذه المناسبة، أجمعت الآراء على مشاركتها فرحة الإمارات بعيدها الوطني، وعلى ما قدمته ولا تزال تقدمه من دعم ومساندة لأهالي حضرموت.

وعبّر أحد المواطنين قائلاً: «نشارك أشقاءنا في دولة الإمارات احتفالاتهم باليوم الوطني ال47 لقيام الاتحاد، والذي يعد مكسباً إقليمياً ودولياً مهماً». وقال آخر: «دولة الإمارات قدمت الكثير لليمن ولحضرموت، وبذلت الغالي والنفيس ليس في المجال العسكري والأمني فحسب؛ بل لها مساهمات في مجالات التربية والصحة والبنية التحتية من الصعب حصرها».

وأوضح ثالث: «الإمارات الشقيقة لها بصمات واضحة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية والتصدي للميليشيات الانقلابية، ودورها الذي لا يختلف حوله اثنان في تحرير المحافظة من تنظيم القاعدة الظلامي، وما تلاه من دعم سخي، سيظل شاهداً على ما قدمته النفوس الطيبة والكريمة لأبناء زايد، ويؤكد مدى العلاقة التي تربط حضرموت بشعب الإمارات الشقيق».