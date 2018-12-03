شخصية فلاديمير بوتين.. «نجم الشباك» في السينما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد هاني عطوي

بعد عروض الفصل الرابع لحلقات المسلسل الفرنسي «مكتب الأساطير» تساءل الكثير من المشاهدين في الغرب عن السبب وراء عودة الجواسيس الروس من جديد إلى الشاشات.

ومنذ عهد الحرب الباردة اعتدنا على شخصيات بطولية مثل «روكي»، «إيثان هانت»، «رامبو» أو «إنديانا جونز» وكذلك «جيمس بوند» الشهير، لكن يمكن القول إن هذه الشخصيات في سياق الأمر الواقع الجديد أصبحت فعلاً من الماضي، فهؤلاء الأبطال الذين طالما افتخرنا بهم وهم يتغلبون على الجواسيس الروس وغيرهم باتوا اليوم فاشلين، لأن الجواسيس الروس الذين كانوا ينهزمون في نهاية الأفلام المروجة للبطل الأمريكي عادوا من جديد وعلى غير العادة عصيين على القهر والانهزام.

هذا التجسيد للجاسوس الروسي القوي الذي بات لا يقهر يبدو واضحاً في «مكتب الأساطير»، لمخرجه إريك روشون الذي يلقي ببطله الجبان (ماثيو كاسوفيتز) في براثن أجهزة المخابرات السرية الروسية (FSB).

الأمر ذاته نشاهده في الرواية النرويجية المتلفزة «Okkupert»، أو «المحتل» للمخرج إريك سكولدبايرج التي تظهر روسيا وهي تغزو النرويج للسيطرة على نفطها. والحال نفسها في مسلسل «الأمريكي» حيث نشاهد ضابطين سوفيتيين يقومان بمهمات قاتلة في واشنطن لصالح ال «كي جي بي» وهما متخفيان وراء مظهر ودود يعكس الضواحي الأمريكية.

بالأمس القريب شاهدنا Red Sparrow ( العصفور الأحمر ) وهو فيلم تجسس أمريكي من إخراج فرانسيس لورانس، واليوم نشاهد الفيلم البولندي الحرب الباردة Cold War، لباويي باوليكوفسكي، وغداً «كورسك» لتوماس فنتربيرج، والكل يصور لنا العملاء الروس بنوايا مشبوهة دائماً إلا أن الأمر الطاغي هو أن الصدام البارد مع الروس قد لا يكون كذلك أبداً في المستقبل.

وإذا كانت الأخبار الدولية عن الروس الجدد قد تبدو في بعض الأحيان وكأنها حلقات لمسلسل، فإن ذلك يعود في جزء كبير منه إلى الأدمغة المفكرة في الكرملين الذين يمكن تشبيههم بكتاب سيناريو من الطراز الأول، فمن ضم شبه جزيرة القرم، وما يقال عن التدخل في الانتخابات الأمريكية إلى مقتل الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، نجد أن مناورات حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روائية بشكل رهيب.

وفي هذا الصدد يقول المخرج سكولدبايرج: يكفي أن نفتح أعيننا قليلاً لنجد أن القوة الروسية كانت دائماً أكثر منا ثراء من ناحية الخيال.

مثلاً نجد في «مكتب الأساطير» أن جزءاً من المسلسل يدور في كافيتيريا مركز أبحاث في موسكو، وهو معهد بولجاكوف عالي التقنية الذي يجعل من روسيا البلد الأكثر حداثة وفيه يلتقي الطلاب والباحثون في أي وقت للعمل واللعب وربما تناول أحد المشروبات.

في هذا المكان يكتب أهم المتخصصين برامج القرصنة الإلكترونية لكنهم يخضعون، في الأحداث، لهيمنة ال FSB، الذي يحميهم ويراقبهم مما يعقد مهمة العميلة الفرنسية مارينا لوازو التي أرسلتها المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) لجمع المعلومات لأن بلد بوتين بات في مقدمة الحرب السيبرانية، ويبدو أنها عازمة على إحداث أمر ما في العالم.

من جهته يرى سكولدبايرج أن الانطباع نفسه حول العميل الروسي الجديد يبدو واضحاً في بلاد الشمال (النرويج) حيث عاد الروس إلى تراثهم «استراتيجياً» ولذا فهم يظهرون عقلية قوية قادرة على لعب 12 لعبة مرة واحدة في المستقبل وبشكل لا يمكن التنبؤ به.

واليوم بات صناع السينما ينظرون إلى مخرج روسي لافت للانتباه ويعتبرونه الأكثر نفوذاً على الساحة الدولية. إنه ليس سيرجي آيزنشتاين، أو أندريه تاركوفسكي، أو كيريل سريبرينيكوف، لكنه بكل بساطة فلاديمير بوتين.

ويرى هؤلاء أنه ينبغي أن نعترف بأنه الرئيس الذي لا يُقهر نظراً لحسه العالي في «الإخراج» بدءاً من نجاحه في «المونديال» إلى المشاركة في إبادة «داعش» بسوريا، مروراً بتأثيره في الاتفاق النووي الإيراني، فنجاحاته تجعله أكبر بطل شباك الروايات القادمة في السينما، بل إن هذه الشخصية هي رسالة تعبر عن كل أعماله لأن بلاده عادت إلى الواجهة ويتعين على بقية العالم الحيطة.

ويعلق أدريان هني المؤسس المشارك ل (East-West Digital News ) وهي صحيفة رقمية مقرها موسكو بالقول: إنها حقاً مفارقة، ولكن بوتين يداهن شعبه بطريقة درامية نموذجية هوليودية، لأن موضوع الانتقام يتم سماعه بكل الطرق في الخطابات الرسمية، وفي وسائل الإعلام وفي المقاهي.

أمام هذا المشهد، يجد الجمهور الغربي نفسه مستجيباً لهذه البطولة الهوليودية ولا يحتاج المؤلفون إلا إلى البدء في عرض رواياتهم. ولذا نجد هنا عملاً عن الروسي الشرير الذي يعاني غروره فشل الشيوعية. ونجد هناك عملاً عن الغربي الطيب، الذي رقد على أمجاده. والبعض في كل هذا ينقادون بسهولة نحو أعمال مثل (Red Sparrow المليء بالكليشيهات الكارهة للروس) لكن البعض الآخر يرون أن هذه هي نقطة البداية كحالة إريك روشون ونيكولا سعادة، مؤلف ومخرج ( Espion (s) and Thanksgiving ) وهو مسلسل تلفزيوني عن الحرب السيبرانية. ويرى سعادة أنه طالما كان موقف الكرملين متناقضاً في كثير من المواقف من وجهة النظر الغربية، فإن السرد المانوي ( الثنائي ) يذهب أدراج الرياح ويصبح الخيال بلا حدود، فالإرهابيون الذين كانوا يجتذبون الشاشات وأفلام «الأكشن» منذ 11 سبتمبر باتوا موضة قديمة أمام العميل السري الروسي الجديد.

الكاتب الوحيد

يرى المخرج أريك روشون أنه بالنظر إلى مصير مخرجين مشهورين أمثال كيريل سيريبرينيكوف، الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ عام بسبب «الاختلاس»، وإلى فرقة Pussy Riot، التي سجنت الصيف الماضي بعد اقتحامها للميدان خلال المباراة النهائية لكأس العالم، يعتقد المرء أنه لا يمكن لقوة الخيال الناعمة أن تعمل إلا إذا كانت حرة، وهذا هو السر الدائم لنجاح الأمريكيين الذين يمنحون تفويضاً مطلقاً لفنانين ليطرحوا الأسئلة بخصوص مؤسساتهم أو أفعالهم على الساحة الدولية.

ويشير روشون إلى أن انخفاض الإنتاج في أفلام الخيال الروسية، يعود في الواقع إلى مفهوم يقول إنها لا تخدم مصالح الكرملين. ولذا فبالنسبة للسلطة، ربما يكون التحكم في هذه الأفلام أقل سهولة من التحكم في المسلسلات. وبالنسبة للمؤلفين، فإن الخوف من إثارة غضب السلطة هو بلا شك ما يسبب حالة الشلل في الإنتاج، وبالتالي فإن بوتين يبقى وحده من يكتب الرواية الوطنية العظيمة لروسيا.