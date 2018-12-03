بالخير وحاتم العراقي يغنيان للوطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

غنى عبد الله بالخير وحاتم العراقي في حفل نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام مساء أمس الاول ضمن الاحتفال باليوم الوطني بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وفيصل جواد، المدير التنفيذي للهيئة وعدد من مديري المؤسسات في الإمارة، وجمهور غفير.

وتجمع بساحة الحفل في مسرح القرية التراثية في منطقة مضب أكثر من 2500 شخص، للاستمتاع بفقرات الحفل الذي استهله

بالخير بمجموعة من الأغنيات الوطنية والتراثية منها «زنجبار»، و«غناتي»، و«يا شوق»، «واليلاه».

بعد ذلك، قدم حاتم العراقي أغنيات عدة منها «يا طير»، و«واحد يحب واحد»، و«شو علومه».