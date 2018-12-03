اليمن... تجدد المعارك جنوب الحديدة والتحالف يشن 14 غارة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن القوات المشتركة حاولت التقدم باتجاه مواقع تسيطر عليها "أنصار الله" في قرية الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.

وحسب المصدر، تمكن مقاتلو "أنصار الله" من كسر محاولة تقدم القوات المشتركة، اثر معارك تخللها قصف مدفعي متبادل، وأوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.

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على صعيد آخر، أفاد المصدر بأن القوات المشتركة شنت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع جنوب وغرب مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة.

وأضاف ان القصف المدفعي ألحق أضراراً مادية واسعة بعدد من المزارع.

في سياق متصل، جدد طيران التحالف غاراته مستهدفاً بعشر غارات مناطق متفرقة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة،

كما نفذ طيران التحالف 4 غارات على مدينة الصالح شمال شرقي مدينة الحديدة.