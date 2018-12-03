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القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن القوات المشتركة حاولت التقدم باتجاه مواقع تسيطر عليها "أنصار الله" في قرية الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.
وحسب المصدر، تمكن مقاتلو "أنصار الله" من كسر محاولة تقدم القوات المشتركة، اثر معارك تخللها قصف مدفعي متبادل، وأوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأضاف ان القصف المدفعي ألحق أضراراً مادية واسعة بعدد من المزارع.
في سياق متصل، جدد طيران التحالف غاراته مستهدفاً بعشر غارات مناطق متفرقة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة،
كما نفذ طيران التحالف 4 غارات على مدينة الصالح شمال شرقي مدينة الحديدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن... تجدد المعارك جنوب الحديدة والتحالف يشن 14 غارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .