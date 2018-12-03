التحالف يعلن نقل جرحى "أنصار الله" إلى سلطنة عمان للعلاج

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المالكي قوله، إن ذلك يأتي "ضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث".

وكشف المالكي، أن طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة ستصل، اليوم الاثنين، إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين يرافقهم عدد (50) مرافق وعدد (3) أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى العاصمة العُمانية مسقط بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك.

وأكد المالكي، على جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.