2 مليار دولار استثمارات سعودية في البنى التحتية بروسيا 2019

يعتزم الصندوق الروسي السعودي المشترك ضخ استثمارات إضافية بقيمة 2 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية بروسيا، في العام 2019.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الأحد، في إطار مشاركته بقمة مجموعة العشرين بالأرجنتين التي اختتمت أعمالها السبت.
وأوضح دميترييف أن الاستثمارات السعودية في روسيا ستشهد ارتفاعًا في الفترة المقبلة.
وأشار إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش أعمال القمة في الأرجنتين.
وأوضح: "في هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن استثمارات السعودية في روسيا وصلت إلى بُعد مهم".
والتقى بوتين بن سلمان، مساء السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الجانبين استعرضا "أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما في ذلك المجال البترولي وإعادة التوازن للأسواق"، دون تفاصيل أخرى.
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