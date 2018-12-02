- 1/3
- 2/3
- 3/3
صحيفة الخليج الالكترونية
شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، بعشرة أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد.
وأعلنت العقوبات المستحقة على كل منهم كالتالي:
– محمد بن عمر العتيبي (خمسة عشر ألف ريال، وسجنه 4 أشهر مع التشهير).
– طاهر خورشيد أحمد (عشرة آلاف ريال، وسجنه 4 أشهر مع التشهير).
– عادل بن ضيف الله الحربي (ستة آلاف ريال، وسجنه شهرين مع التشهير).
– حسين بن جازع القحطاني (خمسة آلاف ريال، وسجنه 5 أشهر مع التشهير).
– غزاي بن ناصر العتيبي (خمسة آلاف ريال مع التشهير).
– عايض بن سحمان السبيعي (أربعة آلاف ريال مع التشهير).
– سعيد بن صالح الرصيص (ثلاثة آلاف ريال، وسجنه 7 أشهر مع التشهير).
– أحمد بن إبراهيم مجرشي (ألفان ريال، وسجنه 4 أشهر مع التشهير).
– حسن بن سالم أبو حميد (ألفان ريال وسجنه 4 أشهر مع التشهير).
– أحمد بن إبراهيم مجرشي (ألف ريال مع التشهير).
كانت هذه تفاصيل خبر التشهير بـ10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.