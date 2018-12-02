نائب قبيلة العاسرة يحتفل بزواج ابنه

صحيفة الخليج الالكترونية احتفل نائب قبيلة العاسرة “بني عمرو” محمد بن عبدالرحمن آل سليمان العمري بزواج ابنه “صالح” من كريمة حسن بن صالح آل حسين العمري. أقيم الحفل في قصر الحلم الأبيض بالرياض، بحضور عدد من وجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء والمهنئين. وشهد الحفل كلمات ترحيبية وقصائد شعرية، وشيلات تفاعل معها الحضور بالرقصات الفلكلورية الشعبية التي تعبر عن عمق الأصالة والموروث الشعبي لقبائل رجال الحجر.

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