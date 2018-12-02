وادي ضرّك بعد الأمطار …طبيعة ساحرة تحبس الأنفاس

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مشعل الزهراني: ظهر وادي ضرّك السِّياحي بمحافظة المندق بعد الأمطار الأخيرة بحُلَّةٍ خضراء تسرُّ الناظرين وطبيعة ساحرة تبُهْج النفس ، فبعد الأمطار وتساقط البرْد بكميَّاتٍ كبيرةٍ أكتستْ جنبات الوادي بمسطَّحاتٍ عشْبيَّةٍ طبيعية، ليجذب الكثير من الأهالي للاستمتاع بطبيعة الوادي السَّاحرة ومناظره الخلابة فوادِّي ضرّك السياحي يقع بمحافظة المندق بمنطقة الباحة قطَّاع السراة . يتميَّز الوادي بمياه العذبة الجارية طوال العام . محافظة المندق تتميَّز بجمال طبيعي ساحر فتزْخر بالكثير من معالم الجذْب السِّياحي. فقبل أيّام قليلة كست كميَّات كبيرةٍ من البَرَدِ الأبيض فتوشَّحت المحافظة بالبياضِ في سابقة لم تشهدها مِنْذُ سنواتٍ. وتابعت صحيفة الخليج الإلكترونية في تقرير سابق مشاهد من تساقط البرد الذي غطَّى أجزاء كبيرة من المحافظة وتحديداً مركز دوس .

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