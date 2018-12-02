ولي_العهد يصل إلى #الجزائر.. ضمن جولته العربية

صحيفة الخليج الالكترونية وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية ضمن جولته العربية.

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