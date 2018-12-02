شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق للحصول على التمويل العقاري.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية باتحاد البنوك السعودية، أن التمويل العقاري متوفر في السوق بعدة أشكال مختلفة تتميز باختلاف معدلات الفائدة الثابتة والمتغيرة وطرق السداد والرسوم والمميزات التي تقدمها كل من جهة الاقتراض، مشيرة إلى أنه يوجد من بين هذه المنتجات المختلفة ما يتناسب مع احتياجاتك.

وأوضحت البنوك السعودية أن الحصول على تمويل عقاري، يتمثل في عدة طرق على النحو التالي:

– تمويل عقاري تقليدي

بالإمكان الحصول على تمويل عقاري أقصاه 85% من قيمة العقار من البنوك التجارية، أو شركات التمويل المرخص لها بتقديم منتجات التمويل العقاري في المملكة، طبقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بالتمويل العقاري والشروط المؤهلة للحصول على المنتج التمويلي، التي قد يكون من بينها الحد الأدنى للراتب الشهري أو تحويل الراتب.

ولا تشترط غالبية شركات التمويل العقاري تحويل راتب، لكن تشترط حدّاً أدنى للراتب الشهري، فيما أقرت مؤسسة النقد زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من المصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من نسبة 70% سابقاً إلى النسبة الحالية وهي 85%.

– الرهن العقاري

هو عبارة عن قرض يتيح للمقترض الحصول على المال مقابل رهن العقار لمدة معينة إلى الجهة الممولة كضمان، حتى يتم سداد الأقساط المتفق عليها بالكامل، ففي حال عجز المقترض عن السداد، يحق للمقرض اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستحواذ على العقار.

وفي هذا السياق ألزمت المؤسسة الجهات التمويلية بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة عقودها والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً من رهنه، كما مكنت المقترض من كتابة العقار باسمه مع رهنه للبنوك دون التصرف في العقار إلا عند الرجوع للبنك.

– الإيجار المنتهي بالتمليك

تقوم جهة التمويل بشراء العقار الذي ترغبه؛ ومن ثم تقوم بتأجيره لك مقابل أقساط سداد خلال فترة معينة، وبعد مرور هذه الفترة وسداد كافة الأقساط يتم تنازل المؤجر عن العقار للمستأجر؛ وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وعقد التمويل المتفق عليه.

وفي حال تخلف المستأجر عن سداد الدفعات المستحقة، قد يقوم المؤجر بفسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر، بما يحقق العدالة بين المُمول والمستأجر.

– برنامج التمويل المدعوم

وهو برنامج تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية مدعوم التكاليف ينفذه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل بشكل كلي أو جزئي، بحد أقصاه 500 ألف ريال، وبنسبة تتفاوت وفقاً لدخل المستفيد وعدد أفراد أسرته، وتشمل عدة مجالات مثل البناء الذاتي، الوحدات السكنية على الخارطة، الوحدات السكنية الجاهزة.

– برنامج الرهن الميسر

هو برنامج يهدف إلى تسهيل حصول المواطن على قرض تمويلي لشراء الوحدات الجاهزة، وذلك من خلال تخفيض الدفعة الأولى المقدمة من 15% إلى 10% لمن صدرت له الموافقة من صندوق التنمية العقاري، مقابل ضمان مالي يقدمه الصندوق نيابة عن المستفيد إلى البنك أو شركة التمويل، يعادل قيمته 5% وبحد أقصى 40 ألف ريال.

– حملة سكني

هي حملة أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، تقدمان من خلالها ثلاثة أنواع من المنتجات السكنية المدعومة، وهي الوحدات السكنية (الجاهزة للتسليم أو التي يتم بيعها على الخارطة)، والأراضي السكنية المطورة، والتمويل السكني المدعوم؛ حيث تتراوح نسبة الدعم بين 35% و100% وتعتمد في ذلك على المشروع أو المنطقة (القيمة السوقية للمنتج السكني).

وحول الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري، قال اتحاد البنوك السعودية، إنها تتمثل في: “بنك الرياض، شركة أملاك العالمية، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، شركة دار التمليك، مجموعة سامبا المالية، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، مصرف الراجحي، الشركة السعودية لتمويل المساكن، البنك السعودي للاستثمار، شركة دويتشه الخليج للتموين، مصرف الإنماء، البنك السعودي الهولندي، بنك الجزيرة، شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار، شركة بداية لتمويل المنازل، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فرع بنك الإمارات دبي الوطني”.