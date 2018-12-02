شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا أطلقت لجنة التسميات على الحالة المطرية الأخيرة شمال المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية المميزة، أنه تقرر إطلاق اسم (تلعة نزا) على الحالة المطرية التي وقعت في الفترة من ٢٩ نوفمبر إلى ١ديسمبر ٢٠١٨.
وأضاف الحصيني، أن إطلاق ذلك الاسم، جاء وفقاً للبند١٢من آلية التسميات الذي يقضي بتسمية الحالات المناخية التي يتضح للجنة قوة أثرها، وحرصاً على أرشفة الحالة لخدمة الباحثين.
يُذكر أن الحالة “تلعة نزا” شملت معظم شمال المملكة، وتركزت شدتها في نواحي أملج، وما بين ينبع والمدينة المنورة.
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