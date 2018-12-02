شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ «وافد» يدعي العلاج بالطب البديل في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض.

وأشارت الوزارة عبر “تويتر” إلى أن الوافد كان يروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على (937).