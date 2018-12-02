شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى الجزائر في زيارة رسمية ضمن جولته العربية.

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