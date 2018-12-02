شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمرتادي طريق مطار الملك فهد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه مطار الملك فهد الدولي نصيحة مهمة لمرتادي طريق المطار؛ وذلك نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة. وقال مطار الملك فهد الدولي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إنه نظراً لتدني الرؤية بسبب الأحوال الجوية، نأمل من مرتادي مطار الملك فهد الدولي توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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