انت الان تتابع تفاصيل خبر المكسيك.. تحقيق حول استهداف قنصلية أمريكية بعبوة ناسفة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 دجنبر 2018 10:36 مساءً - كشف مكتب المدعي العام في ولاية خاليسكو، غربي المكسيك، أن المسؤولين الفيدراليين يحققون في تقارير تفيد بتفجير عبوة ناسفة في القنصلية الأمريكية في مدينة غوادالاخارا، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الأحد.

وقالت القنصلية، في ثاني أكبر مدينة في المكسيك، عبر موقع "تويتر"، إن المكتب أغلق بسبب ما وصفته بأنه "حادث أمني"، مساء الجمعة.

ولم تذكر التغريدة أي تفاصيل، رغم أنها قالت إنه لم يصب أحد، موضحة أن مسؤولين أمريكيين يحققون أيضاً.

القنصلية أكدت أنها ستوفر المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة، ومن ضمن ذلك ما إذا كانت العمليات القنصلية ستكون متاحة يوم الاثنين.

ولم يلمح المسؤولون المكسيكيون أو القنصلية إلى المشتبه بهم المحتملين في الحادث.