شكرا لقرائتكم رئيس جامعة الأزهر: مواجهة الإرهابيين واجب ديني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 21 ساعة في 2 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 02:19

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوي حرص الجامعة على نشر المذهب الوسطي، مشدداً على أن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه واجب ديني ووطني، وأن الأديان السماوية والرسالات الإلهية بريئة من الإرهابيين. وكان رئيس الجامعة يتحدث خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة في الجامعة.



وصف المحرصاوي الإرهابيين بأنهم «خوارج العصر ومفسدون في الأرض» في حين قال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إن الندوة تأتي في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي طلاب المدارس والجامعات بالأعمال البطولية للقوات المسلحة المصرية للقضاء على الإرهاب ودورها في تحقيق التنمية الشاملة . ولفت الى الدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر الوسطية والإعتدال ومحاربة الفكر المتطرف .

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات الزقازيق أمس بالسجن 3 سنوات لثمانية متهمين من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، لاتهامهم بالتحريض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة والمنشآت العامة والحكومية، وبث الذعر في نفوس المواطنين.

و أرجأت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية اطلاقة إلى جلسة 5 كانون الثاني (يناير) المقبل، علماً أن عبدالفتاح موقوف على ذمة القضية المعروفة بـ»تظاهرة مجلس الشورى».